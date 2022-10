"Wir müssen schauen, ob es Arne Maier noch schafft. Aber im Großen und Ganzen bleibt der Kader so, wie er jetzt ist", sagte Trainer Enrico Maaßen am Sonntagabend kurz vor der Rückreise nach Augsburg. Neben Stammkeeper Rafal Gikiewicz und Mittelfeldspieler Maier hatten in Köln die angeschlagenen Profis Reece Oxford, Felix Uduokhai, Niklas Dorsch, André Hahn, Noah Sarenren Bazee und Tobias Strobl gefehlt.