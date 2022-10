10. Spieltag Bayern-Gala mit Choupo-Moting gegen Freiburg

Mit 19 Punkten zog der FC Bayern in der Tabelle an den Freiburgern (18) vorbei, liegt aber noch vier Zähler hinter dem Überraschungs-Team aus Berlin, der beim 2:0 gegen Borussia Dortmund am 10. Spieltag ein weiteres Statement setzen konnte. "Bayern war einfach die bessere Mannschaft. Das Ergebnis ist natürlich zu hoch, das nervt uns", sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter. Trainer Christian Streich ergänzte: "Wir hatten keine Chance. Wir waren wahnsinnig brav, aber die Jungs bei uns sind auch anständig."