10. Spieltag Füllkrug und Werder verlieren - "Von allen zu wenig"

"In der zweiten Halbzeit war das von uns allen zu wenig", klagte der Stürmer. "So ist es für jede Mannschaft leicht zu verteidigen". Statt nach den beeindruckenden Siegen gegen Gladbach und in Hoffenheim mit dem nächsten Dreier die Position in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga zu festigen, sind die Grün-Weißen durch das 0:2 (0:1) wieder in der Realität angekommen.