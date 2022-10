10. Spieltag Stuttgart: Freude über Sieg, Einigkeit in der Trainerfrage

Das Ziel bleibt. Schon im DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld an diesem Mittwoch soll der neue Trainer an der Seitenlinie stehen. "Wir werden zeitnah eine Entscheidung treffen", versprach Wehrle. Dank des couragierten Auftritts gegen Bochum, durch den der VfB die Abstiegsplätze verließ, gehen Wehrle und Mislintat aber deutlich entspannter in die kommenden Tage.

Sosa: "Vertrauen ihm und sind sehr glücklich"

Die Stuttgarter gingen durch den starken Silas Katompa Mvumpa (3./Elfmeter) und Naouirou Ahamada (22.) in Führung. Simon Zoller ließ Bochum hoffen (29.), doch am Ende atmete der VfB dank Silas (64.) und Kapitän Wataru Endo (71.) erst einmal auf. "Das ist auch Rinos Sieg. Er trägt ganz klar auch seine Handschrift, aber so ist der Fußball eben manchmal", dachte Mislintat auch an Matarazzo.

Manchmal braucht es nur kleine Änderungen, um einen großen Effekt zu erzeugen. Bei der Mannschaft kamen Wimmers Anpassungen gut an. "Unser Trainer heute war Michael und wir haben 4:1 gewonnen. Vielleicht bleibt er", sagte Borna Sosa. "Er ist jetzt hier, wir vertrauen ihm und sind sehr glücklich."

Wimmer muss der Mannschaft nach seinem Premierensieg eine Runde Pizza ausgeben, verriet Sosa. Das dürfte Wimmer gerne übernehmen. Danach wird er voraussichtlich bald wieder in die zweite Reihe beim VfB rücken. Dort fühlte er sich aber auch schon unter Matarazzo und dessen Vorgänger Tim Walter wohl. "Ich werde nur so lange aushelfen, bis ein neuer Trainer gefunden ist", sagte der 42-Jährige. "Das ist die klare Absprache. Von daher gehe ich am Sonntag zum Training und dann schauen wir weiter."