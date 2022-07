109. Frankreich-Rundfahrt Tour-Sieger Vingegaard frenetisch in Dänemark empfangen

Vingegaard hatte am Sonntag als zweiter Däne nach Bjarne Riis die Tour de France gewonnen - passenderweise in dem Jahr, in dem die größte Radrundfahrt der Welt ihren Anfang zum ersten Mal in Kopenhagen genommen hatte. Riis hatte bei der Tour 1996 als Kapitän des deutschen Teams Telekom triumphiert und war im Anschluss ebenfalls von Menschenmassen in Dänemark umjubelt worden. Später hatte er umfassendes Doping eingeräumt.