13. Spieltag 1:2 in Bremen: Schalke stellt Bundesliga-Rekord ein

Starke Schalker spielten unbeeindruckt nach vorne

Dass dieses Spiel recht zeitig entschieden war, wurde der Leistung der Schalker jedoch in keinster Weise gerecht. Denn der Krisenclub spielte zu keiner Zeit wie ein angeschlagener Tabellenletzter. Marius Bülter zwang den Bremer Torwart Jiri Pavlenka schon in der 3. Minute zu einer ersten Parade. Schalke dominierte, Schalke drängte die Bremer weit zurück - und Schalke schoss in der 16. Minute auch das erste Tor. Doch der Treffer von Alex Kral wurde nach einem Einsatz des Videobeweises zurecht nicht anerkannt, weil Kenan Karaman bei seiner Vorarbeit im Abseits stand.

Die 1:0-Führung für die Bremer fiel nicht vom Himmel, weil sie den Schalker Spielaufbau ab der Mitte der ersten Halbzeit deutlich früher und energischer störten. Dennoch spielten die Schalker auch nach einem für sie maximal unglücklichen Spielverlauf weiter unbeeindruckt nach vorn.

Noch in der ersten Halbzeit traf Simon Terodde per Kopfball nur den Pfosten (38.). Der 34 Jahre alte Aufstiegsheld stand zum ersten Mal seit dem Trainerwechsel wieder in der Startelf. Kurz nach der Pause hatte der Tscheche Kral gleich die nächste gute Chance (55.).

Das vorentscheidende 2:0 für Werder fiel genau in der Phase, in der der Schalker Druck immer stärker wurde. Auf der einen Seite blockten die Bremer im eigenen Strafraum gleich zwei Schüsse von Karaman und Terodde ab (72.). Auf der anderen Seite schloss Ducksch nur drei Minuten später einen Konter mit einem lässigen Lupfer ab. Im Moment läuft eben alles gegen die Schalker.