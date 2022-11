15. Spieltag Laternenumzug und Wolfsburg-Serie trösten Arnold

Nach dem Abpfiff erzählte Familienvater Arnold noch, wie er am vergangenen Donnerstag damit fertig wurde: "Ich habe mein Handy ausgemacht und war am Nachmittag mit meinen Jungs beim VfL-Laternenumzug. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, da konnte ich das Ganze ein bisschen vergessen." Auf dem Rasen ließ sich der Mittelfeldspieler die Nicht-Berücksichtigung nicht mehr groß anmerken und stabilisierte zumindest in der zweiten Halbzeit das Spiel seiner Mannschaft und bereitete den Ausgleich mit vor.

"Aber wir haben eiskalt zugeschlagen"

"Es war sicher ein glücklicher Sieg", räumte VfL-Trainer Nico Kovac später ein, sagte aber auch zufrieden: "Ich habe heute über 90, 95 Minuten gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten."

Auch Sportdirektor Marcel Schäfer sagte: "Ich glaube nicht, dass es fußballerisch unser bestes Spiel war, aber wir haben eiskalt zugeschlagen." Die Mannschaft sei topfit in jeglicher Hinsicht. "Sie hat sich extrem in die Saison hineingearbeitet. Das war nicht unbedingt zu erwarten nach dem schwierigen Start."

Nach 15 Spieltagen stehen nun 23 Punkte. Als Tabellensiebter geht's für die Wolfsburger im neuen Jahr mit einer vielversprechenden Perspektive weiter. Torschütze Baku konnte es am Samstagabend noch nicht so richtig glauben, dass nun wirklich Winterpause ist. "Ich bin ehrlich: Auf Urlaub habe ich jetzt nicht so richtig Lust", sagte er zu seinen Luxussorgen. "Aber ich werde das Beste draus machen."