16. Spieltag BVB hängt die Verfolger ab - Gladbachs Hütter unter Druck

Das Team von Trainer Marco Rose gewann zum Abschluss des 16. Spieltags mit 3:0 (1:0) gegen Greuther Fürth und wahrte damit den Rückstand von sechs Zählern auf die Münchner, die am Dienstag mit 5:0 in Stuttgart gewonnen hatten. Starstürmer Erling Haaland brachte den BVB per Handelfmeter (33. Minute) in Führung, später legte der Norweger einen zweiten Treffer (82.) nach. Donyell Malen (89.) setzte den Schlusspunkt.