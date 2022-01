18. Spieltag Bebou trifft doppelt für Hoffenheim: FCA enttäuscht

Der 27 Jahre alte Bebou drehte das Spiel nach dem 0:1 durch Michael Gregoritsch (5. Minute) mit einem Doppelpack (38./44.) und hat nun sieben Treffer stehen. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Nationalspieler David Raum zum Endstand. Augsburgs Rekordeinkauf Ricardo Pepi konnte sich hingegen vor coronabedingt nur 500 Zuschauern in Sinsheim noch nicht in den Vordergrund spielen.