18. Spieltag BVB dreht Spiel in Frankfurt: "Geiler, emotionaler" Sieg

Die BVB-Profis machten von der ersten Minute an mächtig Druck und hätten die Gastgeber schnell überrumpelt, wenn nicht Eintracht-Keeper Kevin Trapp einen Schuss von Thomas Meunier in Weltklassemanier noch am rechten Pfosten gelenkt hätte (2.). Eine gute Viertelstunde lang dominierten die Dortmunder das Spiel, bis die Eintracht die erste Chance nutzte: Nach Freistoß von Filip Kostic erzielte Borré mit gestrecktem Bein aus der Nahdistanz die Führung, wobei BVB-Torwart Gregor Kobel keine ganz glückliche Figur machte.