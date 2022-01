18. Spieltag Déjà-vu für Kohfeldt: Wolfsburgs Trainer unter Druck

Erinnerungen an Bremen werden wach

Dieses düstere Szenario dürfte Kohfeldt an seine letzten Trainertage bei Werder Bremen Mitte Mai 2021 erinnern, als er nach neun Bundesligapartien mit nur einem Punkt seinen Job verlor. Auf Fragen, ob er nun auch in Wolfsburg ein ähnliches Schicksal befürchte, reagierte der 39 Jahre alte Coach mit deutlichen Worten: "Ich bin mir absolut sicher, dass ich gegen Hertha BSC auf der Bank sitze und wir aus dieser Situation herauskommen. Ich gehe voran und werde nicht jammern", sagte er mit Blick auf das Heimspiel am kommenden Samstag gegen den nur einen Punkt besseren Tabellennachbarn aus Berlin.

Aufgeben ist für Kohfeldt keine Option. Bei aller Enttäuschung über den neuerlichen Rückschlag in Bochum hat er Fortschritte ausgemacht: "Von der Grundstruktur haben wir einen anderen VfL Wolfsburg gesehen als in der Hinrunde." Kämpferisch fügte er an: "Wir werden unseren Plan weitergehen, den wir im Winter entwickelt haben. Mir war klar, dass wir uns in einer sehr schweren Situation befinden."