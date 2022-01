18. Spieltag Nicht Champions-League-reif:Freiburg patzt

"Diejenigen, die am besten durchkommen und am wenigsten Fälle haben, werden vermutlich in naher Zukunft punktemäßig die erfolgreichsten sein", hatte Streich am Freitag vermutet, als er nicht wissen konnte, wie der Samstag verläuft. Auch Keven Schlotterbeck erwischte als Vertreter seines Bruders nicht seinen besten Tag. Und während bei der Arminia der von Corona genesene Torhüter Stefan Ortega glänzte, sah Uphoff beim Schuss von Masaya Okugawa (60. Minute) ebenso unglücklich aus wie beim Ausgleich von Bryan Lasme aus spitzem Winkel (87.).

Freiburg hatte genug Chancen

"Ich glaube, der Ball hat eine sehr eigene Flugkurve. Ich sehe ihn auch spät, aber ist sicher nicht unhaltbar", räumte Uphoff in der ARD ein: "Das 2:2 fällt auch unglücklich, weil Manu (Gulde, d. Red.) den Ball noch ein wenig abfälscht."

Auch die Mitspieler wollten ihm keinen Vorwurf machen, wussten sie doch, dass sie gegen die Bielefelder genug eigene Chancen hatten, um die Partie für sich zu entscheiden. Die Gastgeber griffen in der ersten Aufgabe nach dem zehnjährigen Jubiläum von Streich (29. Dezember) über weite Strecken unterhaltsam an und zeigten, dass sie das Potenzial haben, in der Fußball-Bundesliga oben mitzuspielen.

Die Abgeklärtheit fehlte, sonst wären mehr Treffer als die von Janik Haberer (6.) und Woo-yeong Jeong unmittelbar nach der Pause (46.) herausgesprungen. Doch nach dem ersten Gegentor gab es einen Bruch im Freiburger Spiel. "Wir haben es bis zum 2:0 gut gemacht. Dann waren wir nicht mehr gut genug", kritisierte Streich: "Das ist kein Weltuntergang, aber es ist natürlich schade." Vor dem komplizierten Auswärtsspiel am Freitag bei Borussia Dortmund musste Freiburg den dritten Platz an die TSG 1899 Hoffenheim abgeben.