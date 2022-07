18. Weinfestival in Kornwestheim Die Rückkehr eines Traditionsfestes

„Wer sich mit der Stadt verbunden fühlt, geht da hin“

Für die Kornwestheimerin Andrea ist es eine zweifelsfreie Sache, mit von der Partie zu sein. „Als Urgestein nehme ich jedes Fest in Kornwestheim mit. Wer sich mit der Stadt verbunden fühlt, geht da hin. Ich will schließlich auch den Verein unterstützen“, sagte die Besucherin, die zwei Freundinnen im Schlepptau hatte. Sandra, die aktuell in Berlin lebt und Ex-Kornwestheimerin ist, hat es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, zum Weinfestival zurückzukommen. Sie hatte ihre Töchter Elisa und Madita abgeholt, die Ferien bei der Oma gemacht haben, und das mit einem Glas Grauburgunder verbunden. Dritte im Bunde war Anja, die begeistert am Vinian TS der Bottwartaler Winzer nippte. „Mein Favorit, den ich schon vom ersten Fest her kenne und schätze“, so die frühere Kornwestheimerin, die seit einem halben Jahr in Steinheim lebt.