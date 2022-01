19. Spieltag Castro meldet sich zurück: Bielefeld wendet Rückschlag ab

Leitl enttäuscht

Sein Gegenüber Stefan Leitl sah das ein bisschen anders. "Ich finde, wir haben heute zwei Punkte verloren", befand der Fürther Coach nach dem couragierten Auftritt seines Teams, das nach den Treffern von Jamie Leweling (35.) und Havard Nielsen (67.) dem zweiten Saisonsieg nahe war. Dennoch gab es bei ihm auch Grund zur Zufriedenheit: "Das war heute wieder ein Schritt nach vorn. Ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden."

Zur Freude des Fußball-Lehrers bestätigte der abgeschlagene Tabellenletzte seinen Aufwärtstrend auch in Bielefeld. Seit der 1:7-Schlappe am 14. Spieltag in Leverkusen gelangen in fünf Partien bei nur einer Niederlage in Dortmund immerhin ein Erfolg über Union Berlin und drei Remis. Trotz des noch immer großen Abstands zum Relegationsplatz hat Torschütze Leweling die Hoffnung auf den Klassenverbleib noch nicht ganz aufgegeben und hofft auf weitere Fortschritte: "In den vergangenen Spielen haben wir gezeigt, dass wir ein ekliger Gegner sind und uns Respekt erarbeitet. Wir haben gezeigt, dass wir es auch können."