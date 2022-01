19. Spieltag Topspiel gegen Freiburg: BVB will Bayern-Druck erhöhen

Dortmund muss Defensive stabilisieren

Größere Sorgen als um seine Offensive muss sich Rose um die Abwehrarbeit seiner Spieler machen. 28 Gegentore in 18 Spielen sind für einen Meisterschaftskandidaten eindeutig zu viel. Das weiß auch Rose. "Fakt ist eins: Wir müssen dort besser werden", sagte er. "Es gibt eine einfache Regel: Spiele gewinnst du immer über die Offensive, aber die Titel holst du vor allen Dingen auch über eine sehr stabile und verlässliche Defensive."

Auch beim späten 3:2-Sieg in Frankfurt am vergangenen Samstag offenbarte die Dortmunder Verteidigung Schwächen - und das unter anderem zum wiederholten Mal bei Standardsituationen. Gerade dort ist der SCF besonders stark. 16 Tore erzielten die Breisgauer in dieser Bundesliga-Saison bereits nach ruhenden Bällen und damit so viele wie keine andere Mannschaft im Oberhaus.

Nur 750 Zuschauer im Signal Iduna Park

Freiburg muss weiter auf Stammkeeper Mark Flekken und Top-Verteidiger Nico Schlotterbeck verzichten. Schlotterbeck ist nach seiner Corona-Infektion zwar freigetestet, aber noch nicht fit. Der BVB kann sich beim Versuch, zumindest vorübergehend bis auf drei Punkte an die Bayern heranzukommen, auf zwei Rückkehrer freuen.

Verteidiger Manuel Akanji ist nach seiner Knie-Operation wieder eine Option, der zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests fehlende Marius Wolf ist ebenfalls dabei. Für Dan-Axel Zagadou und Giovanni Reyna kommt ein Einsatz noch zu früh. Raphaël Guerreiro habe laut Rose unter der Woche "wenig bis gar nicht trainieren können".

Atmosphärisch erwartet beide Mannschaften im Duell Zweiter gegen Vierter erneut kein Festtag. Lediglich 750 Zuschauer dürfen die Partie im riesigen Dortmunder Stadion live verfolgen. "Ich sehe es eher mit zwei weinenden Augen", sagte Rose auf die Frage, ob er die Rückkehr der wenigen Fans mit einem lachenden oder einem weinenden Auge betrachte.