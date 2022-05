2. Bundesliga Werders wilde Aufstiegsparty - "Wer schläft, den wecke ich"

Der Bus kam vom Weserstadion nur im Schritttempo voran und musste auf dem Osterdeich immer wieder stoppen. Hit des Abends war wie in den vergangenen Wochen das von den Fans umgedichtete Lied "Ducksch is on fire", mit dem der Werder-Stürmer Marvin Ducksch gefeiert wurde. Auch Trainer Ole Werner wurde bejubelt und mischte auf dem Deck des Busses fleißig mit.