2. Liga Darmstadt 98 holt Punkt beim heimstarken FC St. Pauli

Frank Ronstadt (60.) brachte die Darmstädter in Führung. Neun Minuten später glich Lukas Daschner aus. Der FC St. Pauli verteidigte damit seine Positivserie zu Hause. Die letzte Niederlage am Millerntor hatten die Hamburger in der vergangenen Saison am 23. April kassiert - gegen Darmstadt 98.