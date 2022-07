2. Liga Gedenken an Vereinsikone Seeler: HSV spielt in Sondertrikot

Auf dem Heim-Shirt steht auf dem linken Ärmel Seelers Rückennummer 9, auf der Brust ehrt der Schriftzug "UNS UWE" die Vereinsikone Seeler, wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte. Außerdem ist in den Rückennummern der HSV-Profis eine weitere, kleine Nummer 9 in Weiß eingearbeitet. Die Trikots werden später zugunsten der Uwe-Seeler-Stiftung versteigert. Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben.