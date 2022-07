2. Liga Glatzel beschert HSV Auftaktsieg - Paderborn Spitzenreiter

Paderborn stürmt an die Spitze

An die Tabellenspitze nach dem ersten Spieltag ist der SC Paderborn gestürmt. Mit 5:0 und fünf verschiedenen Torschützen fegten die Ostwestfalen nach torloser erster Halbzeit den KSC vom Platz. "Ich hätte nach der ersten Halbzeit nicht gedacht, dass es so ausgeht. Dann haben wir uns in einen Rausch gespielt", sagte Torschütze Julian Justvan.