2. Liga Hamburger SV nutzt Patzer der Konkurrenz

Der mit zwei Niederlagen in die Saison gestartete Karlsruher SC kam zu einem 2:0 (2:0) gegen den FC Hansa Rostock, klettert in der Tabelle immer weiter nach oben und liegt auch nur noch drei Punkte hinter der Tabellenspitze. Am kommenden Samstag tritt der KSC nun zum Topspiel beim HSV an, der endlich auch wieder daheim siegen will. "Wir gewinnen daheim auch gern", sagte HSV-Coach Walter, um dann zu schlussfolgern: "Mir ist letztlich egal, wo wir gewinnen, Hauptsache wir gewinnen."