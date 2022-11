2. Liga HSV hat ein Problem: Vuskovic unter Dopingverdacht

Doping-Experten ist allerdings nicht bekannt, das Epo in der Vergangenheit ins Essen gemischt oder unwissentlich mit Medikamenten zur Behandlung irgendwelcher Erkrankungen eingenommen wurde. "Das Regelwerk unterscheidet in spezifische und nichtspezifische Substanzen und Methoden. Bei den im Regelwerk genannten spezifischen Substanzen und Methoden handelt sich um solche, bei denen die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ein Athlet, eine Athletin sie für andere Zwecke als zur Leistungssteigerung anwendet", sagte eine Nada-Sprecherin. "Bei nichtspezifischen Substanzen ist diese Wahrscheinlichkeit niedriger. Epo fällt unter die nichtspezifischen Substanzen." Nachdenklich stimmt: In Ausdauersportarten wurde Epo fast ausschließlich zur Leistungssteigerung verwendet.