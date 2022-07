2. Liga Martin Kind abgesetzt: Führungsumbruch bei Hannover 96

Der e.V.-Präsident Sebastian Kramer sagte der "Neuen Presse", dass man Kind am Abend in das Vereinszentrum in der Nähe des Stadions bestellt und ihm die Abberufung mitgeteilt habe. "Er hat es kommentarlos zur Kenntnis genommen", sagte Kramer. Auf die Frage, ob die Vereinsführung bereits einen neuen Profifußball-Chef als Nachfolger für Kind gefunden habe, antwortete er: "Ja."