2. Liga Schalke und Bremen setzen sich oben fest

In der Endphase der Saison treffen die früheren deutschen Meister am drittletzten Spieltag in der Schalker Arena aufeinander - ein Finale der Absteiger um den Aufstieg?

Einen Abwärtstrend hingegen verzeichnet der souveräne Herbstmeister FC St. Pauli. Beim 2:2 gegen den SC Paderborn blieben die Kiezkicker im fünften Spiel nacheinander ohne Sieg. "Wir haben uns im Laufe der Hinserie einen kleinen Bonus erspielt. Jetzt ist uns ein bisschen die Leichtigkeit abhanden gekommen", sagte Trainer Timo Schultz, der sich nach acht Heimsiegen vom Start weg nun schon zum zweiten Mal am Millerntor mit einer Punkteteilung begnügen musste.