2. Liga Torspektakel: Paderborn im Rausch, Kantersieg für Karlsruhe

Der 1. FC Nürnberg sicherte sich nach zwei sieglosen Spielen den 2:1-Erfolg beim zuvor daheim unbesiegten SV Sandhausen erst in der Nachspielzeit durch Kwadwo Duah. "Dafür haben wir hart gearbeitet. Aber die Leistung aus der zweiten Halbzeit müssen wir immer bringen", forderte Nürnbergs Trainer Robert Klauß.

Aufstiegsfavorit Hamburger SV hatte bereits am Freitagabend wieder einen Rückschlag erlitten. In der hektischen Partie mit insgesamt vier Platzverweisen geriet der HSV durch zwei schnelle Treffer gegen Darmstadt 98 früh in Rückstand und verlor die Partie mit 1:2. "Wir waren da wahrscheinlich noch in der Kabine", sagte Trainer Tim Walter über die schnellen Gegentreffer. "Wir haben uns selber geschlagen", befand der Coach.