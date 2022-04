2. Liga Weiterer HSV-Rückschlag - Sandhausen schöpft Hoffnung

Neuer Tabellenführer ist der FC Schalke 04, der nach dem 3:0 (1:0) am Samstag über den 1. FC Heidenheim erstmals in dieser Saison auf einem Aufstiegsplatz rangiert. Das 1:1 (1:0) im Spitzenspiel zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen ebnete dem Revierclub den Weg von Rang vier an die Spitze.