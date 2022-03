2. Liga Zweiter Schalke-Sieg unter Büskens - HSV-Misere geht weiter

Gegen Hannover sah Büskens an seinem Geburtstag die Tore von Ko Itakura (43.) und Rodrigo Zalazar (54.) bei einem Gegentreffer von Cedric Teuchert (49.). Schalke hat mit nunmehr 47 Punkten unter Büskens, der bis zum Saisonende die Nachfolge von Dimitrios Grammozis angetreten hat, die Aufstiegsränge wieder fest im Visier. Der FC St. Pauli lag vor dem Topspiel zwischen Werder Bremen und Darmstadt am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1/beide 48 Punkte) mit 51 Zählern an der Spitze.