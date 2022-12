2. Liga FC St. Pauli stellt Trainer Schultz frei

Nur 15. Rang

Ex-Profi Schultz hatte den Kiez-Club im Juli 2020 übernommen und war in der vergangenen Saison in einem engen Rennen am Aufstieg in die Bundesliga gescheitert. Die bisherige Spielzeit war von durchwachsenen Leistungen geprägt. Die Hamburger stehen derzeit auf dem 15. Tabellenrang - punktgleich mit Arminia Bielefeld auf dem Relegationsrang und dem 1. FC Magdeburg auf dem 17. Platz. Am 9. Dezember startet die Mannschaft wieder ins Training.