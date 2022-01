20. Spieltag Fußball-Bundesliga: Sechs Spiele, sechs Köpfe

SpVgg Greuther Fürth - FSV Mainz 05

Kennen Sie BABAK KEYHANFAR? Keyhanfar ist der Assistent vom Mainzer Coach Bo Svensson und ersetzt seinen Boss an der Seitenlinie. Denn Svensson ist nach vier Gelben Karten gesperrt. Babak habe einen "sehr guten Draht zur Mannschaft. Ich glaube, dass die Jungs für ihn durchs Feuer gehen werden", sagte Svensson über seinen Ersatzmann.

TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund

MARCO REUS - Nach dem Pokal-Knockout beim Zweitligisten St. Pauli war Marco Reus sichtlich gereizt. "Wo sind die Bayern jetzt enteilt? Sechs Punkte, richtig? Sollen wir jetzt aufgeben, oder was?", antwortete der BVB-Kapitän im ersten ARD-Interview auf die Frage nach den nur noch geringen Titelchancen der Borussia. Nicht nur die dürftige Leistung des gesamten Teams, sondern auch seine eigene schwache Vorstellung bereitete dem 32 Jahre alten Routinier Frust. In keinem der drei Pflichtspiele nach der Winterpause konnte Reus wirklich überzeugen. Sein Trainer Marco Rose stärkte ihm dennoch demonstrativ den Rücken: "Ich kann nicht erkennen, dass er in irgendeiner Form überspielt ist. Er ist unser Kapitän - und ich stehe zu unserem Kapitän."

VfL Bochum - 1. FC Köln

MILOS PANTOVIC: Er gilt mittlerweile als Garant für schöne Treffer. Nachdem Milos Pantovic bereits mit zwei Traumtoren aus gut 40 Metern in der Bundesliga-Hinrunde für Furore gesorgt hatte, festigte er auch im Pokalspiel gegen Bremen mit einem Doppelpack seinen Ruf als Kunstschütze. Vor allem sein Heber zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung seines Teams zeigte, über welch feine Technik der in München geborene Serbe verfügt. Der beim FC Bayern ausgebildete 25-Jährige ist mit nunmehr sieben Pflichtspieltoren der erfolgreichste VfL-Schütze und auf gutem Weg zu einem Stammplatz in der Startelf.