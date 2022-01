20. Spieltag Nach 15 Jahren: Erster Bielefelder Sieg in Frankfurt

Die Arminia feierte am Freitagabend zum Auftakt des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen 2:0 (2:0)-Sieg bei der Eintracht. Wimmer brachte die Gäste in der fünften Minute mit dem schnellsten Arminia-Tor seit der Rückkehr ins Oberhaus in Führung, ehe er mit einer spektakulären Vorarbeit den Treffer von Alessandro Schöpf 22 Minuten später auflegte.