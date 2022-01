20. Spieltag Diaby mit Dreierpack gegen Augsburg - "Er hat sich belohnt"

Früher Führungstreffer

Nach dem wichtigen Sieg in Mönchengladbach am Vorwochenende musste Seoane wegen insgesamt acht Ausfällen improvisieren und stellte sein Team taktisch um mit Robert Andrich als einzigem defensiven Mittelfeldspieler. Zudem rückte Amine Adli in die Startformation. Mit der offensiven Ausrichtung kamen die Gastgeber gleich mit der ersten sehenswerten Offensivaktion zum Führungstreffer. Nach feiner Vorarbeit von Mitchel Bakker, der zuvor einen Doppelpass mit Diaby spielte, gelang Bellarabi mit einem Rechtsschuss aus spitzem Winkel das 1:0.