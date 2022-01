20.Spieltag Svensson in Loge: Dudziak führt Fürth zum zweiten Saisonsieg

Keyhanfar tigerte ungeduldig an der Seitenlinie herum, seine Mainzer kamen nun immer besser ins Spiel. Jonathan Burkardt (35.) hatte nach einem Schnellangriff die Chance zum Ausgleich, Torwart Sascha Burchert lenkte den Rechtsschuss jedoch mit den Fingerspitzen gerade noch so zur Ecke ab. Bei einer Rettungsaktion von Willems (41.) im eigenen Strafraum hatten die Fürther Glück, als der Ball des Linksverteidigers nur an die Latte krachte.

Durchaus unterhaltsam waren auch die zweiten 45 Minuten. Der FSV kam energisch aus der Kabine - das verpuffte aber schnell. Stattdessen setzte der bärenstarke Dudziak (52.) seinen Teamkollegen Jamie Leweling mit einem sehenswerten Zuspiel per Hacke in Szene. Der 20-Jährige scheiterte aber am reaktionsschnellen Zentner.

Dudziak erzwang dann den zweiten Fürther Treffer. Nach einem feinen Steilpass von Seguin legte der 26-Jährige von der Torauslinie zurück, Bell konnte aus der Bewegung heraus das Eigentor nicht verhindern. Die Mainzer waren nun im permanenten Vorwärtsgang, die Hausherren ließen sich den Dreier aber trotz des Anschlusstreffers von Onisiwo nicht mehr nehmen.