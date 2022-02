21. Bundesliga-Spieltag Gladbach weiter in Not - Köln träumt von Champions League

Berlin - Nach dem Wirbel um den Rückzug von Manager Max Eberl hat Borussia Mönchengladbach den sportlichen Befreiungsschlag verpasst. Der fünfmalige Meister musste sich am Samstag mit einem 1:1 (1:1) bei Arminia Bielefeld begnügen und bleibt damit in der Fußball-Bundesliga in Abstiegsgefahr.