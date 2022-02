21. Spieltag Bayern feiern Sieg im Spektakel - "War ein gutes Gefühl"

Bei ihrer Rückkehr in die Allianz Arena nach zwei Monaten mit Geisterspielen bekamen die Zuschauer Hochgeschwindigkeitsfußball geboten. Sowohl der gastgebende Serienchampion als auch der in diesem Jahr in allen vier Pflichtspielen zuvor siegreiche Vizemeister schalteten immer wieder den Vorwärtsgang ein. "Insgesamt war es ein gutes Spiel von beiden Mannschaften gegen einen sehr, sehr guten Gegner", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Sein Team baute den Vorsprung auf die gegen Leverkusen spielenden Dortmunder auf neun Punkte aus.