21. Spieltag VfB setzt Talfahrt fort - Eintracht holt ersten Sieg 2022

Guter Start von Frankfurt

Die Hessen starteten besser und erarbeiteten sich in der Anfangsphase vier Ecken. Eine davon führte zum Erfolg. Der aufgerückte Ndicka schockte die Hausherren. Matarazzos Matchplan war dahin und die Zuversicht, die der Coach vor dem Spiel noch ausgestrahlt hatte, ebenfalls. Der in der Offensive geschwächten Eintracht, bei der Daichi Kamada (Muskelfaserriss) und Filip Kostic (Fieber) ersetzt werden mussten, spielte das frühe Tor in die Karten. Zumal sich Matarazzos Mannschaft immer wieder selbst in Bedrängnis brachte.