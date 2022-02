22. Spieltag Party mit 15.000 Fans: RB springt auf Champions-League-Platz

Christopher Nkunku mit einem traumhaften Freistoß (25. Minute), Dani Olmo (54.) und Angeliño (57.) besiegelten die Niederlage des FC, der seit dem 30. Oktober 2021 nicht mehr auswärts verloren hatte. Den Kölnern half dabei auch die Rückkehr ihres Trainers Steffen Baumgart nicht, der an der Seitenlinie wieder lautstark vollen Einsatz gab. "Ich liebe das, da am Rand zu stehen", hatte Baumgart betont. Der Coach fehlte zuletzt wegen eines positiven Corona-Tests. Das Kölner Tor durch Tim Lemperle in der Nachspielzeit war zu wenig (90.+1).