23. Spieltag Bayern wenden Flop gegen Fürth ab: Lewandowski wieder Retter

"Es ist einfach schwer, die Qualität von den Bayern über 90 Minuten in den Griff zu kriegen. Wir wussten, dass in der zweiten Halbzeit noch eine Welle rollt", sagte Meyerhöfer.

Behäbig, uninspiriert, fehlerhaft - die Bayern waren in der ersten richtig schlechten Woche unter Trainer Julian Nagelsmann drauf und dran, dem lahmen Kampf um die Meisterschaft neuen Schub zu geben.

Fürths Defensive glänzt in erster Halbzeit

Lange Zeit ging gar nichts gegen gut organisierte und geschlossen verteidigende Fürther. Ein Torschuss von Thomas Müller in die Arme von Fürths Torwart Andreas Linde in der Nachspielzeit war die gesamte Ausbeute der Offensivbemühungen in der ersten Hälfte. Nagelsmann stand fassungslos am Spielfeldrand. Nichts ging, selbst Ballvirtuosen wie Leroy Sané versprangen die Bälle.

Fürth lauerte, konterte mutig und schlug bei einem Freistoß zu. Den Schuss von Hrgota lenkte der sich in der Mauer abdrehende Marcel Sabitzer mit dem Knie ins eigene Tor. "Sonst wäre es ein dankbarer Ball für mich geworden. So ist es natürlich ärgerlich. Für mich vor allem, dass wir nicht zu Null gespielt haben", sagte Neuer-Vertreter Sven Ulreich. Zuvor verloren beide Teams jeweils einen Mittelfeldspieler durch Verletzung, die Bayern Corentin Tolisso, Fürth Jeremy Dudziak.

Lewandowski trifft - gleich zweimal

In der Halbzeitpause muss in der Münchner Kabine Klartext gesprochen worden sein. Es dauerte nur 30 Sekunden, da lag der Ball zum ersten Mal im Fürther Tor. Dayot Upamecano schlug einen langen Ball auf Serge Gnabry in den Strafraum, dessen Zuspiel von der Grundlinie am zweiten Pfosten Lewandowski erreichte. Der Torjäger vollendete.

Auch beim zweiten Tor leitete der zuletzt viel kritisierte Abwehrspieler Upamecano den erfolgreichen Angriff ein. Müllers Hereingabe prallte von Griesbecks Bein ins Tor. Es war bereits das fünfte Fürther Eigentor in dieser Saison. Von Souveränität und Spielkontrolle war auch danach bei den Bayern wenig zu sehen. Die Fürther agierten weiter mutig und engagiert - aber halt glücklos. Lewandowski nickte nach einem Eckball mit dem Kopf zum 3:1 ein.