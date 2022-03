26. Spieltag Haaland zurück: Dortmund siegt mit viel Mühe gegen Bielefeld

Can: "Wir träumen immer"

Defensiv-Stabilisator Emre Can fügte an: "Es war nicht unser bestes Spiel, es war einfach wichtig, zu gewinnen." Einen Blick auf die Tabellenkonstellation wollte Can nicht wagen. "Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir müssen nicht auf Bayern schauen", verlangte er - und fügte dann doch an: "Wir träumen immer."