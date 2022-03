26. Spieltag Köln besiegt gebeutelte Leverkusener - Sorge um Wirtz

Matchwinner Schindler: "Drei geile Punkte"

Das Kölner Team von Trainer Steffen Baumgart besiegte den rheinischen Rivalen glücklich, Kingsley Schindler erzielte in der 67. Minute vor 22.658 Zuschauern das Tor und befeuerte die Hoffnungen der FC-Fans auf Europapokal-Abende. "Drei geile Punkte", sagte Schindler bei DAZN nach seinem ersten Tor in der Fußball-Bundesliga. Durch den Erfolg zogen die Kölner in der Tabelle am 1. FC Union Berlin vorbei und sind nun Siebter.