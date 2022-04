26. Spieltag Ärger über Elfmeter: Mainz verliert Motz-Duell in Augsburg

Schmidt beklagt sich über Kölner Keller

Mainz-Sportdirektor Martin Schmidt klagte: "Was ich nicht verstehen kann, ist, dass der Keller in Köln nicht hilft und ihn da so einen Riesenfehler machen lässt." "Was machen die da in Köln?", empörte sich der Mainzer Trainer Bo Svensson. "Das ist ein krasser Fehler." Augsburgs Niederlechner gab zu, dass die Aktion kein Foul war. "Wenn man es so sieht, ist das kein Elfer", sagte er. "Aber es war keine Schwalbe. Ich hatte eine Berührung."