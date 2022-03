27. Spieltag 3:2 nach 1:2: Stuttgart gewinnt Kellerduell gegen Augsburg

Die Stuttgarter, die vor dem Anpfiff ihren zum Monatsende scheidenden Vorstandschef Thomas Hitzlsperger verabschiedeten, begannen stürmisch - und gerieten durch die erste Augsburger Chance prompt in Rückstand. Nach einer Flanke von Iago hämmerte Hahn den Ball per Direktabnahme vom rechten Fünfmeterraumeck links unten ins Gehäuse. Der VfB schien den Dämpfer aber gut zu verkraften und blieb das dominierende Team.

VfB-Fans treiben Team zum Sieg

Kurz vor der Pause belohnte er sich - ehe er direkt wieder den nächsten Rückschlag kassierte. Zunächst köpfte Stuttgarts Abwehrchef Anton nach einem Freistoß von Borna Sosa von links aus wenigen Metern zum Ausgleich ein. Keine zwei Minuten später brachte Gregoritsch mit seinem fünften Rückrunden-Tor den FCA erneut in Führung.

Auch im zweiten Durchgang trieben die VfB-Fans, die nur dank einer Sondergenehmigung in dieser Vielzahl ins Stadion durften, ihr Team lautstark nach vorne. Die Augsburger agierten weiter sehr defensiv, gerieten zunächst jedoch nicht mehr groß in Bedrängnis - bis eine weitere Standardsituation die Stuttgarter Wende einleitete. Marmoush zirkelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze sehenswert in den linken Winkel und eröffnete so eine wilde Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon köpfte Augsburgs Hahn an die Latte (82.), eine andere nutzte Tiago Tomás zum 3:2 für den VfB.