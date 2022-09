3. Handball-Liga startet SVK will wieder „überm Strich bleiben“

Das Ziel ist ganz klar der Klassenerhalt. „Wir wollen wieder über dem Strich bleiben“, so Schurr. Im Grunde genommen ähnelt die Situation der aus der Vorsaison, außer dass der Strich nun ein wenig tiefer angesetzt wird. Denn während nach der Runde 2021/22 sechs Teams in die Abstiegsrunde mussten, sind es diesmal vier Konkurrenten, die der SVK hinter sich lassen muss. „Es gibt in der Südgruppe der 3. Liga drei direkte Absteiger. Der Viertletzte hat noch eine Chance über eine Relegation, die ist aber nur gering. Denn von den fünf Mannschaften in dieser Relegation rettet sich nur eine“, erklärt Schurr den Modus. „Das ist immer noch ein coronabedingt sehr harter Modus. Zumal die Staffeleinteilung so anspruchsvoll ist wie noch nie. Wir haben quasi alle schwachen Teams abgegeben durch diese verschärfte Abstiegsregelung. Dazugekommen sind dafür unter anderem Pforzheim/Eutingen, die fast in die zweite Liga aufgestiegen wären, die Rhein-Neckar-Löwen II, Ex-Zweitligist Leutershausen, der wieder hoch will.“ Zudem habe der HC Oppenweiler/Backnang sich massiv verstärkt und erstmals auch offiziell Ambitionen auf den Aufstieg angemeldet. Und es gebe noch weitere Top-Teams. „Das werden dicke Bretter, die da zu bohren sind.“ Der SV Kornwestheim ist also auf eine harte und spannende Saison eingestellt.