30. Spieltag Abstieg fast fix: Fürth braucht nach Remis Riesenwunder

An diesem Wochenende sind der 1. FC Köln und der 1. FC Union Berlin an den Kraichgauern vorbeigezogen, der Abstand zum Tabellenfünften SC Freiburg ist auf sechs Punkte angewachsen und kaum noch einholbar. Das Restprogramm hat es zudem in sich: Bei Europa-League-Halbfinalist Frankfurt, dazu gegen Freiburg, Leverkusen und Mönchengladbach. "Wir werden trotzdem aufstehen und antreten. Den Dreier, den wir heute holen wollten, holen wir dann in Frankfurt", sagte Hoeneß. Christoph Baumgartner ergänzte: "Einfachste Dinge fallen uns aktuell schwer. "Wir sind jetzt in der Jägerrolle und wollen noch mal zurückschlagen und um die internationalen Plätze kämpfen."