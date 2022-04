30. Spieltag Fußball-Bundesliga: Fünf Spiele, fünf Köpfe

FC Augsburg - Hertha BSC

Michael Gregoritsch: Die Hoffnungen des FC Augsburg im Abstiegsduell mit Hertha BSC ruhen auf dem Österreicher. Im Hauptstadtclub gastiert kein Geringerer als Gregoritschs Lieblingsgegner beim FCA. Der 27 Jahre alte Angreifer war gegen keinen derzeitigen Bundesliga-Verein so oft erfolgreich wie gegen die Berliner. Viermal traf der Linksfuß bereits gegen die Hertha. Unter anderem in der Hinrunde, als er mit dem spätesten Bundesliga-Tor der Fuggerstädter-Geschichte in der siebten Minute der Nachspielzeit dem FCA einen Punkt rettete. Sein damaliger Treffer sollte der erste von bislang sieben in der Saison sein.

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln

Jonas Hofmann: Das mögliche Startelf-Comeback kommt zum idealen Zeitpunkt. Der Ausfall von Marcus Thuram bietet Nationalspieler Hofmann die Chance, ausgerechnet im Derby gegen den 1. FC Köln wieder von Beginn an auf dem Platz zu stehen. "Jonas brennt dafür, endlich wieder dabei zu sein und ist sehr froh, dass er von seiner Verletzung nichts mehr spürt. Er ist auch einer, der uns sicherlich am Samstag auch wieder helfen wird", sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter. Nach seiner Pause wegen eines Muskelfaserrisses hat Hofmann schon in Fürth am vergangenen Wochenende ein paar Einsatzminuten bekommen. Seinem Team wird er gut tun, mit acht Treffern ist der 29-Jährige neben Alassane Plea bester Torschütze bei Borussia. Und im Hinspiel erzielte er immerhin den Treffer bei der 1:4-Niederlage.