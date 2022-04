30. Spieltag Traumtor per Hacke: Hertha gewinnt Kellerspiel in Augsburg

Belfodil nicht im Kader

Überraschend hatte Magath Angreifer Ishak Belfodil für das Spiel aus dem Kader gestrichen. Es gehe "gegen eine Mannschaft, die sehr robust ist. Er ist ein Spieler, der die Dinge eher spielerisch lösen will", nannte Magath bei Sky als Grund für seine Entscheidung. Belfodils Platz in der Spitze nahm Davie Selke ein. Zudem setzte der Trainer von Beginn an auf Kevin-Prince Boateng.