32. Spieltag "Gibt nichts Schöneres": Freiburg schlägt auch Hoffenheim

RB Leipzig könnte am Montag wieder an Freiburg vorbeiziehen. Der SC spielt allerdings auch noch am letzten Spieltag beim derzeitigen Dritten Bayer Leverkusen. "Unser Ziel muss sein, den größtmöglichen Erfolg zu haben", sagte Günter. "Wenn wir beide Spiele gewinnen, haben wir die Chance auf die Champions League." Die Hoffenheimer warten dagegen seit nun sieben Spielen auf einen Sieg.