32. Spieltag Fußball-Bundesliga: Das bringt der Montag

Für die Frankfurter, die in der Liga außer Reichweite der Europacup-Plätze liegen, ist das Spiel bei Bayer Leverkusen wohl eher ein lästiger Zwischenstopp zwischen den Halbfinal-Partien gegen West Ham United. Leipzig dagegen ist weiter in drei Wettbewerben voll gefordert. Der SC Freiburg zog durch das 4:3 in Hoffenheim an den Sachsen vorbei und eroberte den letzten Champions-League-Platz. Punktgleich übrigens mit Leverkusen, das somit auch unter Druck steht. Ein Endspiel am letzten Spieltag gegen die Freiburger will die Werkself nämlich auf jeden Fall vermeiden.