4. Spieltag Bayer Leverkusen beendet Krise mit Sieg in Mainz

"Wir brauchen Punkte in der Bundesliga"

Nach den Verletzungen von Amine Adli und Karim Bellarabi sind für die offensive Außenbahn und auch für die nicht immer souveräne Verteidigung Verstärkungen nicht ausgeschlossen. "Wir versuchen noch, vorn etwas zu machen", sagte Rolfes. Im Gespräch ist weiter Flügelstürmer Callum Hudson-Odoi. "Mit dem FC Chelsea gibt es immer einen guten Austausch", antworte er zu einem möglichen Engagement vage. Zu Spekulationen um eine Verpflichtung des 34-jährigen Brasilianers Marcelo, dessen Vertrag bei Real Madrid nicht verlängert wurde, sagte Rolfes: "Es gibt viele Gerüchte, die nicht stimmen."

Richtig ist dagegen, dass in Piero Hincapie und Mitchel Bakker - beide sahen Gelb-Rot - gleich zwei Linksverteidiger beim nächsten Bundesligaspiel in einer Woche gegen den SC Freiburg fehlen werden. Dagegen dürfen sie am 7. September im ersten Gruppenspiel der Champions League beim FC Brügge wieder mitwirken. An die Königsklasse mag Rolfes aber trotz des Erfolges noch nicht denken. "Wir brauchen Punkte in der Bundesliga. Wir haben die ersten Punkte geholt, brauchen aber noch mehr", betonte er.