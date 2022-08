4. Spieltag Frankfurt stoppt Werders Schlussspurt-Experten

"Es war turbulent. Es ging hin und her", sagte Eintracht-Torwart Kevin Trapp am Sonntag im Streamingdienst DAZN. Das einzige, was ihn störte: "Wir kriegen zu viele Gegentore." Die gleiche Klage über zu viele Gegentreffer führte auch Werder-Kapitän Marco Friedl bei seiner Mannschaft an. "Wir machen viel zu viele Fehler. Egal, wer es jetzt ist. Ich denke, wir müssen das abstellen", sagte der Innenverteidiger. "Wenn man immer drei Tore erzielen muss, dann reicht es irgendwann nicht." Sein Fazit: "Die Niederlage war verdient."