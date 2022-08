4. Spieltag "Gibt wenig Schöneres": Hoffenheim oben mit dabei

Held des Tages: Dennis Geiger

Das Ergebnis gehe "so in Ordnung. Dennoch glaube ich, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Was uns gefehlt hat, war die Genauigkeit - und auch die Ruhe", sagte Augsburgs Coach Enrico Maaßen, der vor der Saison zum FCA gekommen war. Ruhe wird auch Maaßen nicht ewig haben. Vor allem dann nicht, wenn sich die Offensive um den enttäuschenden Startelf-Debütanten Ricardo Pepi nicht signifikant steigert. Am Samstag beobachtete Breitenreiter "keine einzige Torchance" der Gäste.