4. Spieltag Der Modeste-Effekt: BVB mit Zielspieler wieder auf Kurs

Modeste als Matchwinner

Mit seinem Kopfballtreffer in der 32. Minute wurde der Neuzugang zum Matchwinner der Westfalen und unterstrich seinen Ruf als Hertha-Schreck mit dem achten Tor in der elften Begegnung mit dem Club aus Charlottenburg. "Wir sind uns sicher, dass es das erste von ganz vielen war", sagte Terzic und kommentierte den gemeinsamen Jubel mit einem Lächeln: "Ich habe eine Szene im Kopf, da rennt er auf den Trainer zu und fängt an zu tanzen. Das hat er heute Gott sei Dank bleiben lassen."